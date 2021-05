Speranza: “Prima dose a un terzo degli italiani. Ora investire su patologie non Covid, in decreto sostegni chiesti 500 milioni per recupero visite” (Di martedì 18 maggio 2021) “Ieri c’è stato un passo decisivo in Consiglio dei ministri per leggere questa fase nuova che stiamo vivendo, con un percorso che è graduale e deve tenere la massima prudenza”, così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento durante l’evento “Gli italiani e l’agricoltura al tempo del Covid”, promosso da Coldiretti. “Stiamo disegnando un orizzonte che ci porterà fuori dall’emergenza“, ha aggiunto Speranza, sottolineando che oggi abbiamo strumenti che Prima non si avevano, come i vaccini. “Siamo arrivati a 28 milioni di dosi somministrate, quasi un cittadino su tre ha avuto la Prima dose”, ha spiegato. Secondo il ministro della Salute ora bisogna concentrarsi sul rafforzamento del Sistema sanitario nazionale. “Nei prossimi giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) “Ieri c’è stato un passo decisivo in Consiglio dei ministri per leggere questa fase nuova che stiamo vivendo, con un percorso che è graduale e deve tenere la massima prudenza”, così il ministro della Salute, Roberto, nel suo intervento durante l’evento “Glie l’agricoltura al tempo del”, promosso da Coldiretti. “Stiamo disegnando un orizzonte che ci porterà fuori dall’emergenza“, ha aggiunto, sottolineando che oggi abbiamo strumenti chenon si avevano, come i vaccini. “Siamo arrivati a 28di dosi somministrate, quasi un cittadino su tre ha avuto la”, ha spiegato. Secondo il ministro della Salute ora bisogna concentrarsi sul rafforzamento del Sistema sanitario nazionale. “Nei prossimi giorni ...

