Spagna travolta dai migranti, 5mila sbarchi a Ceuta in poche ore (Di martedì 18 maggio 2021) Almeno 5.000 migranti, tra cui un migliaio di minori, sono riusciti a raggiungere ieri l’enclave spagnola nordafricana di Ceuta. Un record di arrivi in un solo giorno che fa crescere le tensioni tra Spagna e Marocco. Un portavoce della delegazione del governo spagnolo a Ceuta ha detto che si tratta di numeri senza precedenti, aggiungendo che i migranti hanno raggiunto l’enclave nuotando o camminando con la bassa marea dalle spiagge del vicino Marocco. Diverse decine di loro hanno scavalcato la barriera di confine e sono riusciti ad entrare nella città di Melilla in diversi gruppi. Nella zona è stato dispiegato l’esercito per contenere le centinaia di persone che aspettano sull’altro lato della frontiera. La pressione dei migranti va avanti da ore anche se finora sono riusciti a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Almeno 5.000, tra cui un migliaio di minori, sono riusciti a raggiungere ieri l’enclave spagnola nordafricana di. Un record di arrivi in un solo giorno che fa crescere le tensioni trae Marocco. Un portavoce della delegazione del governo spagnolo aha detto che si tratta di numeri senza precedenti, aggiungendo che ihanno raggiunto l’enclave nuotando o camminando con la bassa marea dalle spiagge del vicino Marocco. Diverse decine di loro hanno scavalcato la barriera di confine e sono riusciti ad entrare nella città di Melilla in diversi gruppi. Nella zona è stato dispiegato l’esercito per contenere le centinaia di persone che aspettano sull’altro lato della frontiera. La pressione deiva avanti da ore anche se finora sono riusciti a ...

Spagna travolta dai migranti, 5mila sbarchi a Ceuta in poche ore

