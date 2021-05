Spagna, oltre 6.000 migranti arrivati in un solo giorno a Ceuta: Sanchez annulla il viaggio a Parigi (Di martedì 18 maggio 2021) Nella sola giornata di ieri, lunedì 17 maggio, almeno 6.000 migranti, tra cui oltre un migliaio di minori, hanno raggiunto l’enclave spagnola nordafricana di Ceuta. Un record di arrivi in un solo giorno che fa crescere le tensioni tra Spagna e Marocco. Un portavoce della delegazione del governo spagnolo a Ceuta ha detto che si tratta di numeri senza precedenti, aggiungendo che i migranti hanno raggiunto l’enclave nuotando o camminando con la bassa marea dalle spiagge del vicino Marocco. A nuoto o a piedi, gli arrivi di migranti che lasciano le spiagge marocchine situate a pochi chilometri a sud di Ceuta si sono moltiplicati dalla mattina alla sera. Secondo fonti della polizia diverse decine di migranti ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021) Nella sola giornata di ieri, lunedì 17 maggio, almeno 6.000, tra cuiun migliaio di minori, hanno raggiunto l’enclave spagnola nordafricana di. Un record di arrivi in unche fa crescere le tensioni trae Marocco. Un portavoce della delegazione del governo spagnolo aha detto che si tratta di numeri senza precedenti, aggiungendo che ihanno raggiunto l’enclave nuotando o camminando con la bassa marea dalle spiagge del vicino Marocco. A nuoto o a piedi, gli arrivi diche lasciano le spiagge marocchine situate a pochi chilometri a sud disi sono moltiplicati dalla mattina alla sera. Secondo fonti della polizia diverse decine di...

Advertising

Agenzia_Italia : Oltre 5 mila migranti entrano in Spagna dal Marocco, schierato l'esercito - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #UE #Spagna Crisi migratoria nelle enclave di #Ceuta e #Melilla: oltre 6.000… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Oltre 5 mila migranti entrano in Spagna dal Marocco, schierato l'esercito - TotoeCalcio : Il bookmaker ha già le quote vincenti #Euro2021. Saranno felici i tifosi di #Inghilterra e #Francia. Al momento ved… - Italia_Notizie : Spagna, crisi migratoria nelle enclave di Ceuta e Melilla: oltre 6mila arrivi in due giorni. Il premier Sanchez ann… -