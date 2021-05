Spagna, esercito e polizia respingono i migranti a Ceuta: le persone costrette a buttarsi in mare – Video (Di martedì 18 maggio 2021) Migliaia di migranti tentano di raggiungere l’enclave spagnola di Ceuta dove vengono accolti da soldati spagnoli, Guarda Civil e agenti di polizia. La Spagna ha aumentato la pressione diplomatica sul Marocco mentre il suo primo ministro è volato a Ceuta, giurando di “ristabilire l’ordine” nell’enclave nordafricana dopo che un record di 6mila migranti ha raggiunto le sue spiagge dal Marocco, infiammando le tensioni tra Madrid e Rabat. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Migliaia ditentano di raggiungere l’enclave spagnola didove vengono accolti da soldati spagnoli, Guarda Civil e agenti di. Laha aumentato la pressione diplomatica sul Marocco mentre il suo primo ministro è volato a, giurando di “ristabilire l’ordine” nell’enclave nordafricana dopo che un record di 6milaha raggiunto le sue spiagge dal Marocco, infiammando le tensioni tra Madrid e Rabat. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

