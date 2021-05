Spagna, crisi migranti nell’enclave di Ceuta: il governo invia l’esercito. Il premier Sanchez cancella il viaggio a Parigi (Di martedì 18 maggio 2021) Lunedì oltre cinquemila migranti, tra cui circa 1.500 minori, hanno attraversato la frontiera di Tarajal e Benzù e sono entrati illegalmente a Ceuta, enclave spagnola nel nord del Marocco. “Una cifra senza precedenti” in così poche ore, riferiscono le autorità di Madrid. I migranti avrebbero superato a nuoto, a piedi o con imbarcazioni di fortuna il confine, raggiungendo il territorio spagnolo. Un uomo sarebbe morto nel tentativo di raggiungere Ceuta. Altre 200 persone hanno raggiunto Melilla, seconda comunità autonoma della Spagna in Africa. Madrid schiera l’esercito Nelle scorse ore Madrid ha schierato l’esercito a Ceuta per frenare gli arrivi di migranti dal Marocco. La situazione – raccontano i media iberici – “sembra sotto ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Lunedì oltre cinquemila, tra cui circa 1.500 minori, hanno attraversato la frontiera di Tarajal e Benzù e sono entrati illegalmente a, enclave spagnola nel nord del Marocco. “Una cifra senza precedenti” in così poche ore, riferiscono le autorità di Madrid. Iavrebbero superato a nuoto, a piedi o con imbarcazioni di fortuna il confine, raggiungendo il territorio spagnolo. Un uomo sarebbe morto nel tentativo di raggiungere. Altre 200 persone hanno raggiunto Melilla, seconda comunità autonoma dellain Africa. Madrid schieraNelle scorse ore Madrid ha schieratoper frenare gli arrivi didal Marocco. La situazione – raccontano i media iberici – “sembra sotto ...

Advertising

italiaserait : Spagna, crisi migranti nell’enclave di Ceuta: il governo invia l’esercito. Il premier Sanchez cancella il viaggio a… - VVideri : RT @Duca_dei_Tempi: #nostradamus #spagna #ceuta #MigrationEU #LamorgeseDimettiti La crisi non è mai cessata, solo sopita. L'invasione cont… - marcoleofrigio : RT @federico_bosco: La crisi migratoria avviene dopo settimane di crescenti tensioni tra i due paesi legata all'accoglienza in Spagna di Br… - vilmadast : RT @Ticinonline: Migliaia di arrivi in poche ore a Ceuta, è crisi tra Spagna e Marocco. #ceuta #marocco #esercito #migranti #spagna #r… - Duca_dei_Tempi : #nostradamus #spagna #ceuta #MigrationEU #LamorgeseDimettiti La crisi non è mai cessata, solo sopita. L'invasione… -