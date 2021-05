Spagna, 5mila migranti arrivati a Ceuta in poche ore: 1000 sono minori. Le immagini (Di martedì 18 maggio 2021) sono circa 5mila, tra cui un migliaio di minori, il numero di migranti che sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e la Spagna e a raggiungere l’enclave spagnola di Ceuta solo nella giornata di lunedì 17 maggio. Lo hanno riferito le autorità spagnole per le quali si tratta di una cifra che costituisce un “record” , senza precedenti. A nuoto o a piedi, gli arrivi di migranti che lasciano le spiagge marocchine situate a pochi chilometri a sud di Ceuta si sono moltiplicati in pochi giorni. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha cancellato un viaggio previsto a Parigi: “La mia priorità in questo momento è riportare la normalità a Ceuta”, ha scritto su Twitter. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021)circa, tra cui un migliaio di, il numero dicheriusciti a superare il confine tra il Marocco e lae a raggiungere l’enclave spagnola disolo nella giornata di lunedì 17 maggio. Lo hanno riferito le autorità spagnole per le quali si tratta di una cifra che costituisce un “record” , senza precedenti. A nuoto o a piedi, gli arrivi diche lasciano le spiagge marocchine situate a pochi chilometri a sud disimoltiplicati in pochi giorni. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha cancellato un viaggio previsto a Parigi: “La mia priorità in questo momento è riportare la normalità a”, ha scritto su Twitter. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Un record di arrivi in un solo giorno che fa crescere le tensioni tra Spagna e Marocco. Un portavoce della delegazione del governo spagnolo a Ceuta ha detto che si tratta di numeri senza precedenti

La pressione continua: a Ceuta arrivano 5mila migranti in un giorno Il record di immigrati arrivati in un solo giorno a Ceuta fa crescere le tensioni tra Spagna e Marocco. Si tratta di almeno 5mila persone, tra cui un migliaio di minori, che sono riuscite a raggiungere ieri l'enclave spagnola nordafricana. Un portavoce della delegazione del governo ...

Madrid, 18 mag 10:17 - (Agenzia Nova) - Per il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, la sua "priorità" è quella di "riportare la normalità a Ceuta" dopo l'arrivo massiccio di circa 5 mila migranti .

