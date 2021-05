(Di martedì 18 maggio 2021) "All'interno del decreto 'bis' circa 500 milioni disono destinati al rilancio del piano didelledi, per riguadagnare terreno sulle prestazioni sanitarie non ...

Advertising

fattoquotidiano : Recovery plan, governo Draghi alla prova delle riforme: sei vanno approvate nei prossimi 11 giorni. E manca ancora… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #12maggio: l’industria italiana recupera 100 miliardi. Dl… - SIENANEWS : Decreto sostegni-bis, Confcommercio Siena: “Le misure a sostegno della liquidità devono essere riconfermate”.... - antoniodb69 : RT @PPolicy_News: I prossimi appuntamenti in #Cdm: #SostegniBis e Governance #Pnrr - giornaleradiofm : Approfondimenti: Sostegni bis: 500 mln euro per il recupero liste d'attesa: (ANSA) - ROMA, 18 MAG - 'All'interno de… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis

"All'interno del decreto '' circa 500 milioni di euro sono destinati al rilancio del piano di recupero delle liste di attesa, per riguadagnare terreno sulle prestazioni sanitarie non erogate o rinviate a causa ...Lo ha rivelato il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin parlando delle misure contenute nel Decreto. Reddito di emergenza Inps, nuova proroga: fino a quando si ...A Quarrata l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico si estende, oltre che a bar e ristoranti, anche alle attività artigianali come pizze al taglio, gelaterie, yogurterie, escluse dalle misure nazi ...18 MAG - "Con i primi risultati raggiunti nel contenimento del Covid, possiamo ora rafforzare ancora di più gli investimenti su tutte le altre patologie e favorire lo scorrimento delle liste d'attesa ...