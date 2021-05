"Sono nata da una violenza, capisco che mia madre non voglia incontrarmi. Ma è la mia sola speranza" (Di martedì 18 maggio 2021) Daniela Molinari è stata lasciata appena nata sulla soglia dell’orfanotrofio delle suore di Rebbio, in provincia di Como. Era il 26 marzo del 1973 e della donna che l’aveva abbandonata, Daniela non ha avuto più notizie, sino al giorno in cui non è stata lei stessa costretta a cercarla. La 48enne infermiera lombarda malata di tumore ha provato a mettersi in contatto con la mamma naturale, perché la sua mappatura genetica potrebbe permetterle di accedere a una cura sperimentale. Lei inizialmente ha rifiutato di aiutarla. Daniela ricorda quel momento con il Corriere della sera: “Sono stata il frutto di una violenza. Ho provato a immaginare il suo dolore ma ormai l’unica speranza di sopravvivere non ce l’avevo più. Mi Sono chiesta se il diritto all’anonimato di una persona potesse ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Daniela Molinari è stata lasciata appenasulla soglia dell’orfanotrofio delle suore di Rebbio, in provincia di Como. Era il 26 marzo del 1973 e della donna che l’aveva abbando, Daniela non ha avuto più notizie, sino al giorno in cui non è stata lei stessa costretta a cercarla. La 48enne infermiera lombarda malata di tumore ha provato a mettersi in contatto con la mamma naturale, perché la sua mappatura genetica potrebbe permetterle di accedere a una cura sperimentale. Lei inizialmente ha rifiutato di aiutarla. Daniela ricorda quel momento con il Corriere della sera: “stata il frutto di una. Ho provato a immaginare il suo dolore ma ormai l’unicadi sopravvivere non ce l’avevo più. Michiesta se il diritto all’anonimato di una persona potesse ...

