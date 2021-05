Sonego | “Sono maturato | Gipo Arbino come un padre Il sogno? Le Atp Finals a Torino”

(Di martedì 18 maggio 2021) “Mi diverto da pazzi a giocare a tennis e quindi do la stessa importanza a tutti i punti. In questo modo mi distacco dal risultato e penso soltanto a vincere il prossimo scambio, e poi quello dopo e poi quello dopo ancora. Da ragazzino mi chiamavano Polpo perché restavo attaccato a ogni punto, quella tigna mi è rimasta. E certamente il clima da battaglia mi esalta“. Così Lorenzoin un’intervista a La Gazzetta dello Sport dopo il grande exploit agli Internazionali BNL d’Italia 2021. “uscito dalla preparazione invernale con la consapevolezza di essere diventato più competitivo, sentivo meglio la palla, ero cresciuto con il rovescio. Poiarrivati anche i risultati, che rimangono la benzina migliore“, ha aggiunto il giocatore torinese.ha poi parlato del suo staff. “Ho un mental coach, Lorenzo ...

mauroberruto : Lorenzo #Sonego, esempio vivente che vincere e perdere sono solo l'effetto collaterale della unica cosa che conta n… - sportface2016 : #Tennis, Lorenzo #Sonego si racconta dopo l'exploit di #Roma: il rapporto con Gipo Arbino e il grande sogno da real… - infoitsport : ATP LIONE 2021, il tabellone con Sinner e Sonego: ci sono Thiem e Tsitsipas - raffaelejosesti : RT @GiuseLatorraca2: Sono ben 4 i tennisti italiani nei primi 29 al mondo: #berrettini #sonner #fognini #sonego . Sono 9 invece gli italia… - GiuseLatorraca2 : Sono ben 4 i tennisti italiani nei primi 29 al mondo: #berrettini #sonner #fognini #sonego . Sono 9 invece gli ita… -

...solo per il calcio Giovedì scorso il tennista azzurroha festeggiato da solo la storica vittoria contro Thiem agli Internazionali di Roma: era scattato il coprifuoco, gli organizzatori...fa un balzo in avanti dopo la semifinale a Roma, scalzando Fognini come terzo miglior italiano.9 gli azzurri tra i primi 100 del mondo. 9 ITALIANI NELLA TOP 100 - Matteo Berrettini (9), ...Lorenzo Sonego si è soffermato sulla sua grande tenacia. Con la Gazzetta dello Sport Lorenzo Sonego si è soffermato sulla sua grande tenacia, caratteristica che ha ampiamente mostrato anche a Roma, ne ...La programmazione completa dei due tornei ATP 250 in programma in questa settimana. Cinque gli azzurri all’opera quest’oggi.