Sondaggio Swg, Fratelli d'Italia sorpassa e stacca il Pd: 19,5%. Ora la Lega è vicinissima (Di martedì 18 maggio 2021) Frattelli d'Italia vola sempre più in alto: sorpassa il Pd e insidia la Lega. Ormai il partito di Giorgia Meloni ha davanti a sé solo il partito di Matteo Salvini, il distacco è minimo: solo un punto e mezzo. È il quadro delineato dal Sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. La Lega rimane il primo partito con il 21% anche se perde lo 0,3% rispetto all'ultima rilevazione. Fratelli d'Italia guadagna lo 0,4% e sale al 19,5%, superando il Pd che scivola dal 19,5% al 19,2%. Continua, quindi, la scalata di FdI, che guadagna consensi anche grazie al suo ruolo d'opposizione al governo Draghi. Sondaggio Swg, il Pd scivola in terza posizione Il partito guidato da Enrico Letta, ora in terza posizione, secondo i sondaggi settimana dopo settimana ha visto ...

