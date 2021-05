Sondaggi politici Swg 18 maggio 2021 | Fratelli d' Italia supera il Pd e arriva al 19 | 5%

(Di martedì 18 maggio 2021)18Secondo la rilevazione, effettuata per il Tg La7, se si andasse alle urne il partito di Matteo Salvini otterrebbe il 21% dei consensi. Una percentuale in calo dello 0,3% ...

Advertising

fanpage : Gli italiani sono a favore della legge Zan contro l’omobitransfobia, la misoginia e l’abilismo. #LGBT - LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI: LEGA SEMPRE PRIMA (+0,4%), M5S CROLLA DI QUASI UN PUNTO - HuntONellow : Continuino pure a mettere in priorità la transomofobia, lo ius soli, Zaki, e amenità del genere. Continuino a demon… - CiccioniSe : RT @GiuseppeLopardi: @repubblica Questi sondaggi evidenziano, laddove ce ne fosse ancora bisogno, la pochezza di molti italiani. Andare die… - infoitinterno : Sondaggi politici oggi 18 maggio: dopo il PD la Meloni punta alla Lega -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

è questo lo scenario delineato dagli ultimirealizzati da Swg e aggiornati al 18 maggio 2021.18 maggio Secondo la rilevazione, effettuata per il Tg La7, se si ...Giorgia Meloni non si ferma più, a confermarlo sono gli ultimielettorali oggi 18 maggio. Con una crescita pari quasi a mezzo punto percentuale, Fratelli d'Italia supera il Partito Democratico. La Meloni, come ha dichiarato in una recente ...Comunicato stampa FIALS. Sanità, Fials: Lavorano più degli uomini e rinunciano alla carriera per la famiglia, lo rileva sondaggio su professioniste sanitarie. Oggi webinar con risultati Coordinamento ...Sondaggi Swg Tg La7 di Mentana: Giorgia Meloni in ascesa, Fratelli d'Italia supera il Pd al secondo posto, prima Lega, quarto M5s.