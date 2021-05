Sondaggi Izi | Comunali Roma | Gualtieri fuori al primo turno?

(Di martedì 18 maggio 2021) Il Pd rischia di rimaneredal ballottaggio per l’elezione del sindaco di. È quanto emerge dagli ultimiIzi realizzati per Repubblica. Secondo la rilevazione, all’ex ministro dell’Economia del governo Conte bis, candidato del centrosinistra in caso di vittoria alle primarie, raccoglierebbe il 18,5%, piazzandosi terzo dietro alla sindaca uscente Virginia Raggi (26,9%) e a Guido Bertolaso o a qualsiasi altro candidato di centrodestra (23%). Quarto Carlo Calenda di Azione che col 14,3% toglierebbe voti vitali al centrosinistra mentre Vittorio Sgarbi si piazzerebbe in quinta posizione col 5,8%.Izi:vittorie risicate ai ballottaggi su Bertolaso, Calenda e Raggi Dovesse passare il ...

Il prossimo 20 giugno a Roma si voterà per scegliere quale sarà il candidato sindaco del Partito Democratico alle elezioni amministrative: il regolamento, chi sono gli aspiranti sindaco in campo e cos ...