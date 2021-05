Simona Quadarella si conferma regina negli 800 stile libero agli Europei

Advertising

ItaliaTeam_it : SIMOOOOOOOOOO! ?? Simona Quadarella CAMPIONESSA D'EUROPA negli 800 sl! ????? #Budapest2021 | @FINOfficial_ - Coninews : ?? QUADARELLA SHOW ?? Nella vasca di #Budapest2021 Simona #Quadarella conquista il titolo europeo negli 800 stile li… - LiaCapizzi : ** ORO di Simona Quadarella negli 800 stile. La romana è agonista vera, cioè tira fuori le unghie quando conta. 8'2… - iostoconGiorgia : RT @GiorgiaMeloni: Eccezionale Simona Quadarella che conquista l'oro agli Europei di Budapest negli 800 metri stile libero. La nostra camp… - gladyss00778461 : RT @ItaliaTeam_it: SIMOOOOOOOOOO! ?? Simona Quadarella CAMPIONESSA D'EUROPA negli 800 sl! ????? #Budapest2021 | @FINOfficial_ -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Quadarella

si conferma campionessa europea degli 800 stile libero . Ai campionati di Budapest la nuotatrice romana ha vinto con il tempo di 8'20'23. Secondo posto per la russa Anastasia ...Una sola donna al comando negli 800 degli Europei di Budapest:, da Roma. Un monologo trionfale per il quarto oro continentale in carriera e l'inizio virtuale di un altro triplete riuscitole a Glasgow nel 2018. È la specialità che piace più di ...Cala il sipario anche sulla seconda giornata degli Europei 2021 di nuoto in corsa a Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena le emozioni non sono mancate e in casa Italia alterne fortune per i colori azz ...Non delude Simona Quadarella. L’azzurra, regina del mezzofondo italiano, sale sul gradino più alto del podio negli 800 stile libero agli Europei di Budapest. La romana conferma così il titolo di Glasg ...