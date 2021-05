Silvia Stibilj: la storia dell’ex pattinatrice, dalle origini al grande dolore per la morte del marito (Di martedì 18 maggio 2021) Silvia Stibilj è una ex pattinatrice, stella del pattinaggio artistico a rotelle con una carriera e una storia personale ricche di sfumature e tappe importanti. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita. Campionessa di pattinaggio artistico a rotelle, Silvia Stibilj è una donna che affronta la vita con la stessa determinazione con cui ha conquistato le vette più alte dello sport. Nella sua biografia tanti successi, ma anche un grande dolore legato alla sua sfera più intima e privata. Scopriamo il ritratto della campionessa mondiale di solo dance, dalle origini all’immenso dolore per il lutto che ha colpito la sua famiglia… Chi è Silvia Stibilj e ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 18 maggio 2021)è una ex, stella del pattinaggio artistico a rotelle con una carriera e unapersonale ricche di sfumature e tappe importanti. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita. Campionessa di pattinaggio artistico a rotelle,è una donna che affronta la vita con la stessa determinazione con cui ha conquistato le vette più alte dello sport. Nella sua biografia tanti successi, ma anche unlegato alla sua sfera più intima e privata. Scopriamo il ritratto della campionessa mondiale di solo dance,all’immensoper il lutto che ha colpito la sua famiglia… Chi èe ...

