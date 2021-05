Shin Megami Tensei 3 | Nocturne HD Remaster | la recensione – Recensione – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 18 maggio 2021) Dopo 18 anni e tutta una nuova fase del brand,3:si presenta a tanti nuovi potenziali appassionati. Ecco ladella. Quella di PlayStation 2 è stata un’epoca calmorosa per il genere JRPG. Potremmo parlarne all’infinito, e questadi3:HDci ha ricordato perché lo stile artistico di Kazuma Kaneko è alla base del successo di un brand così affascinante come, un franchise che proprio su PlayStation 2 diede veramente il massimo. Sulla seconda ammiraglia Sony, Atlus pubblicò un numero enorme di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Shin Megami

Questo tipo di operazioni servono spesso e volentieri a sondare l'interesse da parte del pubblico nei confronti di un determinato brand, come nel caso di Atlus conTensei III Nocturne HD ...Torniamo a parlare nuovamente diTensei III Nocturne HD Remastered , uno dei giochi più importanti per quanto riguarda la storia di ATLUS e del marchio MegaTen, oggi conosciuto da molti di voi grazie alla serie Persona e ...Catapultiamoci nel nuovo mondo con la rimasterizzazione di un capolavoro assoluto dei JRPG: il restauro è stato efficace?Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster rappresenta il ritorno della saga dei demoni in alta definizione. Venite a scoprirlo nella nostra recensione.