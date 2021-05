Sessanta minuti e unanimità. Così Draghi riaprirà il Paese (Di martedì 18 maggio 2021) Sul fronte dell'opposizione Giorgia Meloni - che nel sondaggio settimanale del Tg de La7 supera per la prima volta il Pd - bacchetta l'esecutivo. "C'è ben poco da gioire sulla scelta dell'esecutivo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 maggio 2021) Sul fronte dell'opposizione Giorgia Meloni - che nel sondaggio settimanale del Tg de La7 supera per la prima volta il Pd - bacchetta l'esecutivo. "C'è ben poco da gioire sulla scelta dell'esecutivo ...

Advertising

pemaruiz : RT @GeMa7799: Italiani prigionieri, il sopruso dura un altro mese: è la maledizione di Conte...ci regalano sessanta minuti, come se avesser… - nonnarita50 : RT @DavLucia: #quandoHaiAppena ... tempo Il tempo non si può misurare,non vorrai dirmi che un’ora di piacere,un’ora di dolore,una di gioia,… - Alessandrobarix : RT @GeMa7799: Italiani prigionieri, il sopruso dura un altro mese: è la maledizione di Conte...ci regalano sessanta minuti, come se avesser… - GeMa7799 : Italiani prigionieri, il sopruso dura un altro mese: è la maledizione di Conte...ci regalano sessanta minuti, come… - meryanne61 : RT @DavLucia: #quandoHaiAppena ... tempo Il tempo non si può misurare,non vorrai dirmi che un’ora di piacere,un’ora di dolore,una di gioia,… -