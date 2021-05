Serie B, Giudice Sportivo: gli squalificati dopo le semifinali d’andata dei playoff (Di martedì 18 maggio 2021) Il Giudice Sportivo, nel corso della riunione del 18 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Serie BKT Gare del 17 maggio 2021 – semifinali andata playoff In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: CALCIATORICALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ADORNI Davide (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione). BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione). PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE DIAW Davide ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Il, nel corso della riunione del 18 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:BKT Gare del 17 maggio 2021 –andataIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: CALCIATORICALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ADORNI Davide (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione). BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione). PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE DIAW Davide ...

