Serie A, recupero 25esima giornata parità (0-0) tra Lazio vs Torino. Il risultato condanna il Benevento alla retrocessione

Pratica retrocessione evasa con Parma, Crotone, Benevento già in Serie B prima della conclusione del campionato. Amaro per i sanniti il pareggio (1-1) sul proprio terreno contro il Crotone, la precedente giornata, e il risultato positivo (0-0) ottenuto dal Torino sul terreno dell'Olimpico contro la Lazio (recupero 25esima giornata) giocata martedì 18 maggio. Si chiude dopo una sola stagione la permanenza in Serie A del Crotone e del Benevento. Una comune retrocessione che non è una novità. Stessa cosa campionato 2017/2018. Per mister Davide Nicola si è trattato della seconda salvezza ottenuta in Serie A dopo il risultato

Ultime Notizie dalla rete : Serie recupero Un gol annullato, il palo su rigore e la festa finale: il film di Lazio - Torino Il recupero della 25ª giornata tra Lazio e Torino si è concluso con un pareggio per 0 - 0. Con questo ... condannando il Benevento alla retrocessione in Serie B. Guarda le foto più belle della partita

Il Torino pareggia con la Lazio e si salva Per lui sarà una sfida inutile perché a questo punto la squadra campana raggiunge in Serie B le già ... I 6' di recupero sono di pura agonia in pieno stile Toro. All'ultimo secondo Lazzari colpisce un ...

Oggi in TV, il recupero di serie A: stasera Lazio-Torino TUTTO mercato WEB Lazio-Torino 0-0, granata salvi e Benevento in Serie B Il Torino pareggia 0-0 in casa della Lazio e si salva. Il Benevento retrocede in Serie B. I verdetti arrivano dopo il recupero della gara della 25esima ...

Serie A: Lazio-Torino 0-0 Lazio-Torino 0-0. Lazio (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe (23' st Patric), Radu (31' st Parolo); Lazzari, Akpa Akpro (31' st Pereira), Leiva (23' st Escalante), Luis Albert ...

