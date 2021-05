Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 14 giocatori squalificati per l’ultimo turno (Di martedì 18 maggio 2021) Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha comunicato i calciatori squalificati, tutti per un turno, al termine della 37a giornata di Serie A.Sono 14 i giocatori di Serie A che saranno costretti a saltare l'ultima giornata della Serie A 2020/21 per squalifica. Si tratta di Francesco Acerbi (Lazio), Rodrigo Bentancur(Juventus), Marcelo Brozovic (Inter), Matteo Darmian (Inter), Diego Farias (Spezia), Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Vladimir Golemic (Crotone), Antonin Barak (Hellas Verona), Mitchell Dijks (Bologna), Jasmin Kurtic (Parma), Lisandro Magallan (Crotone), German Pezzella (Fiorentina), Roberto Soriano (Bologna) e Morten Thorsby (Sampdoria). Leggi su mediagol (Di martedì 18 maggio 2021) IlGerardo Mastrandrea ha comunicato i calciatori, tutti per un, al termine della 37a giornata diA.Sono 14 idiA che saranno costretti a saltare l'ultima giornata dellaA 2020/21 per squalifica. Si tratta di Francesco Acerbi (Lazio), Rodrigo Bentancur(Juventus), Marcelo Brozovic (Inter), Matteo Darmian (Inter), Diego Farias (Spezia), Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Vladimir Golemic (Crotone), Antonin Barak (Hellas Verona), Mitchell Dijks (Bologna), Jasmin Kurtic (Parma), Lisandro Magallan (Crotone), German Pezzella (Fiorentina), Roberto Soriano (Bologna) e Morten Thorsby (Sampdoria).

Ultime Notizie dalla rete : Serie decisioni Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 38e ultima giornata Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite di domenica e lunedì, valide per la penultima giornata del massimo campionato di calcio ha squalificato per una giornata 9 giocatori: Dragowski ...

Antonin Barak, centrocampista dell'Hellas Verona, salterà per squalifica la partita con il Napoli. Tutte le decisioni del Giudice Sportivo. Sono 14 i giocatori di Serie A che saranno costretti a salta ...

