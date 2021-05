Serie A, Lazio-Torino: le formazioni ufficiali del recupero della 25a giornata (Di martedì 18 maggio 2021) Alle ore 20.30 in campo Lazio e Torino, sfida valida per il recupero della 25a giornata.I granata sono alla ricerca di quel punto che gli permetterebbe di conquista la salvezza aritmetica, in caso contrario si dovranno giocare la sfida contro il Benevento all'ultima giornata dove avrebbero comunque due risultati su tre.Le formazioni ufficiali del match.Lazio (3-5-2) Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi.Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Leggi su mediagol (Di martedì 18 maggio 2021) Alle ore 20.30 in campo, sfida valida per il25a.I granata sono alla ricerca di quel punto che gli permetterebbe di conquista la salvezza aritmetica, in caso contrario si dovranno giocare la sfida contro il Benevento all'ultimadove avrebbero comunque due risultati su tre.Ledel match.(3-5-2) Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi.(3-5-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Lazio - Torino LIVE Dopo oltre due mesi, si recupera finalmente la partita valida per la 25esima giornata di Serie A tra Lazio e Torino . Un match di fondamentale importanza soprattutto per la formazione granata che, dopo i pesantissimi ko contro Milan e Spezia, ha bisogno di un punto per centrare la ...

Serie A/ Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Torino! Questa sera alle 20:30, va in scena Lazio-Torino, gara valida per il recupero della 25esima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali del match: Lazio (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, ...

