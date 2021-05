Serie A, il Torino pareggia contro la Lazio e condanna il Benevento alla retrocessione (Di martedì 18 maggio 2021) Serie A, i risultati di martedì 18 maggio. Il Torino conquista il punto per la salvezza matematica. 0-0 contro la Lazio. ROMA – Serie A, i risultati di martedì 18 maggio. Il recupero della venticinquesima giornata termina a reti bianche tra Lazio e Torino. Un punto che consente ai granata di ottenere la salvezza matematica e che manda in B il Benevento. Serie A, i risultati di martedì 18 maggio Di seguito i risultati di Serie A di martedì 18 maggio. Si recupera Lazio-Torino, sfida valida per la venticinquesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI, TABELLINI e HIGHLIGHTS) Lazio-Torino 0-0 Pallone ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021)A, i risultati di martedì 18 maggio. Ilconquista il punto per la salvezza matematica. 0-0la. ROMA –A, i risultati di martedì 18 maggio. Il recupero della venticinquesima giornata termina a reti bianche tra. Un punto che consente ai granata di ottenere la salvezza matematica e che manda in B ilA, i risultati di martedì 18 maggio Di seguito i risultati diA di martedì 18 maggio. Si recupera, sfida valida per la venticinquesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI, TABELLINI e HIGHLIGHTS)0-0 Pallone ...

