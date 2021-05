Serie A, gli squalificati dopo la 37a giornata (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 14 i giocatori di Serie A che saranno costretti a saltare l’ultima giornata della Serie A 2020/21 per squalifica. Lo ha comunicato il Giudice Sportivo. Si tratta di Francesco Acerbi (Lazio), Rodrigo Bentancur (Juventus), Marcelo Brozovic (Inter), Matteo Darmian (Inter), Diego Farias (Spezia), Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Vladimir Golemic (Crotone), Antonin Barak (Hellas Verona), Mitchell Dijks (Bologna), Jasmin Kurtic (Parma), Lisandro Magallan (Crotone), German Pezzella (Fiorentina), Roberto Soriano (Bologna) e Morten Thorsby (Sampdoria). Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 14 i giocatori diA che saranno costretti a saltare l’ultimadellaA 2020/21 per squalifica. Lo ha comunicato il Giudice Sportivo. Si tratta di Francesco Acerbi (Lazio), Rodrigo Bentancur (Juventus), Marcelo Brozovic (Inter), Matteo Darmian (Inter), Diego Farias (Spezia), Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Vladimir Golemic (Crotone), Antonin Barak (Hellas Verona), Mitchell Dijks (Bologna), Jasmin Kurtic (Parma), Lisandro Magallan (Crotone), German Pezzella (Fiorentina), Roberto Soriano (Bologna) e Morten Thorsby (Sampdoria). Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

