Sei grandi sportivi si sfidano per sostenere la Onlus Dynamo Camp (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sei grandi Campioni dello sport italiano si sfidano per sostenere la Onlus Dynamo Camp, che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, e alle loro famiglie. L’iniziativa “Xsport Challenge”, con l’hashtag xsportchallenge, è nata grazie al contributo di Pharmaguida, azienda che opera nel settore della salute, sempre attenta e vicina alle esigenze dei giovani. Si tratta di Jury Chechi, Campione olimpico e mondiale di ginnastica artistica nella specialità degli anelli; Antonio Rossi, Campione olimpico di canoa; Carlton Myers, Campione europeo di pallacanestro; Maurizia Cacciatori, Campionessa Italiana ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Seiioni dello sport italiano siperla, che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, e alle loro famiglie. L’iniziativa “Xsport Challenge”, con l’hashtag xsportchallenge, è nata grazie al contributo di Pharmaguida, azienda che opera nel settore della salute, sempre attenta e vicina alle esigenze dei giovani. Si tratta di Jury Chechi,ione olimpico e mondiale di ginnastica artistica nella specialità degli anelli; Antonio Rossi,ione olimpico di canoa; Carlton Myers,ione europeo di pallacanestro; Maurizia Cacciatori,ionessa Italiana ...

Advertising

luigidimaio : Ci ha lasciati uno dei più grandi artisti italiani, che nella sua lunga carriera ha saputo sperimentare e plasmare… - Italbasket : ?? «Congratulazioni amore mio, tutto il tuo duro lavoro e i tuoi sacrifici sono stati ripagati. Ora sei nella Hall o… - repubblica : Nba, Kobe Bryant entra nella Hall of Fame. La moglie Vanessa in lacrime: 'Ora sei uno dei più grandi di sempre' - Paoloboi69 : RT @luigidimaio: Ci ha lasciati uno dei più grandi artisti italiani, che nella sua lunga carriera ha saputo sperimentare e plasmare la musi… - CorriereCitta : Sei grandi sportivi si sfidano per sostenere la Onlus Dynamo Camp -

Ultime Notizie dalla rete : Sei grandi Franco Battiato, l'amicizia con Giusto Pio e il sodalizio con Goldin 'E guarirai da tutte le malattie perch sei un essere speciale. Ed io avr cura di te'. Era il febbraio del 2017 e don Dionisio Salvadori, ... L'occasione era triste, il funerale di uno dei grandi amici e ...

Noel Gallagher/ Non c'è motivo per una reunion: 'gli Oasis sono finiti' ... rendendolo così uno dei più grandi concerti all'aperto mai realizzati in tutta l'Inghilterra, e lo ... Quando sei in una band, è un compromesso assoluto, quindi no, non credo che potrei avere un'idea e ...

Sei grandi sportivi si sfidano per sostenere la Onlus Dynamo Camp Il Tempo Palpeggia e bacia una ragazzina, arrestato 26enne di Foggia Gli agenti hanno eseguito anche un'altra ordinanza, sempre emessa dal gip del tribunale di Foggia, a carico di un 69enne foggiano responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli ...

'E guarirai da tutte le malattie perchun essere speciale. Ed io avr cura di te'. Era il febbraio del 2017 e don Dionisio Salvadori, ... L'occasione era triste, il funerale di uno deiamici e ...... rendendolo così uno dei piùconcerti all'aperto mai realizzati in tutta l'Inghilterra, e lo ... Quandoin una band, è un compromesso assoluto, quindi no, non credo che potrei avere un'idea e ...Gli agenti hanno eseguito anche un'altra ordinanza, sempre emessa dal gip del tribunale di Foggia, a carico di un 69enne foggiano responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli ...