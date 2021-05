Seguendo l’itinerario di Franco Battiato: la mappa dei posti cantati e decantati dal Maestro (Di martedì 18 maggio 2021) La bellezza dell’arte è che porta in posti lontani, anche senza movimento fisico. Da questa constatazione non sfugge neanche, e soprattutto, la musica eterna di Franco Battiato. Nelle sue composizioni il cantautore magistrale ci ha condotto, verrebbe da dire, quasi letteralmente in mille luoghi. Alessio Arnese, un utente di Google Maps, ha mappato l’itinerario artistico e geografico del Maestro. LEGGI ANCHE => Franco Battiato è morto: il Maestro della musica italiana aveva 76 anni La parola è metafora La grandezza della musica di Franco Battiato stava nel suo essere d’impatto, anche quando era di difficile comprensione. Ci sono strofe che hanno scolpito l’immaginario collettivo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 18 maggio 2021) La bellezza dell’arte è che porta inlontani, anche senza movimento fisico. Da questa constatazione non sfugge neanche, e soprattutto, la musica eterna di. Nelle sue composizioni il cantautore magistrale ci ha condotto, verrebbe da dire, quasi letteralmente in mille luoghi. Alessio Arnese, un utente di Google Maps, hatoartistico e geografico del. LEGGI ANCHE =>è morto: ildella musica italiana aveva 76 anni La parola è metafora La grandezza della musica distava nel suo essere d’impatto, anche quando era di difficile comprensione. Ci sono strofe che hanno scolpito l’immaginario collettivo ...

Advertising

viagginbici : RT @turismoER: Una passeggiata nel cuore di #Ferrara si trasforma in un tuffo nel Rinascimento, seguendo l'itinerario 'Ferrara, Città Ideal… - HotelCityMiMa : RT @turismoER: Una passeggiata nel cuore di #Ferrara si trasforma in un tuffo nel Rinascimento, seguendo l'itinerario 'Ferrara, Città Ideal… - turismoER : Una passeggiata nel cuore di #Ferrara si trasforma in un tuffo nel Rinascimento, seguendo l'itinerario 'Ferrara, Ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Seguendo l’itinerario Seguendo l’itinerario di Franco Battiato: la mappa dei posti cantati e decantati dal Maestro Periodico Italiano