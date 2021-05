Seconda dose Pfizer ‘ritardata’: il Tar del Lazio respinge il ricorso contro. Il sindacalista: “Sciopero della fame ad oltranza” (Di martedì 18 maggio 2021) “Il Tar del Lazio, con decreto cautelare ha respinto la richiesta di sospensiva presentata contro la circolare del ministero della Salute sul prolungamento dell’intervallo fra prima e Seconda dose del vaccino Pfizer. Una notizia importante che dà serenità e certezza alla campagna vaccinale, evitando pericolosi stop“. Così, pochi istanti fa, l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha reso noto che il Tar del Lazio ha deciso di respingere il ricorso presentato da un gruppo di cittadini, contro il prolungamento di diversi giorni, della Seconda dose del vaccino ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) “Il Tar del, con decreto cautelare ha respinto la richiesta di sospensiva presentatala circolare del ministeroSalute sul prolungamento dell’intervallo fra prima edel vaccino. Una notizia importante che dà serenità e certezza alla campagna vaccinale, evitando pericolosi stop“. Così, pochi istanti fa, l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitariaRegione, Alessio D’Amato, ha reso noto che il Tar delha deciso dire ilpresentato da un gruppo di cittadini,il prolungamento di diversi giorni,del vaccino ...

