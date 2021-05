Scuola, un caso linee pro gender. Lega e associazioni insorgono (Di martedì 18 maggio 2021) Diventano un caso politico le "linee guida per la Scuola: strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere", un documento elaborato dal Saifip (Servizio per l`adeguamento tra identità fisica e identità psichica), organizzazione che - come si spiega on line - svolge "consulenza e di sostegno al percorso di adeguamento per le persone che intendono chiedere la 'rettificazione di attribuzione di sesso' secondo la legge n. 164 del 1982 e si rivolgono all'Ospedale S. Camillo come previsto dalla legge della Regione Lazio n.59 del 1990". Le "linee guida" (scritte in collaborazione con l`associazione genderlens e Agedo, genitori di bambini e adolescenti con varianza di genere) sono state inviate nei giorni scorsi a tutte le scuole del territorio ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 maggio 2021) Diventano unpolitico le "guida per la: strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere", un documento elaborato dal Saifip (Servizio per l`adeguamento tra identità fisica e identità psichica), organizzazione che - come si spiega on line - svolge "consulenza e di sostegno al percorso di adeguamento per le persone che intendono chiedere la 'rettificazione di attribuzione di sesso' secondo la legge n. 164 del 1982 e si rivolgono all'Ospedale S. Camillo come previsto dalla legge della Regione Lazio n.59 del 1990". Le "guida" (scritte in collaborazione con l`associazionelens e Agedo, genitori di bambini e adolescenti con varianza di genere) sono state inviate nei giorni scorsi a tutte le scuole del territorio ...

