Scuola: i genitori di Non si tocca la famiglia, 'sorpresi, perchè l'Usr Lazio non ha controllato?' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma 18 mag. (Adnkronos) - "Siamo molto contenti della nota emanata dall'Ufficio scolastico regionale del Lazio ma ci sorprende: come hanno potuto non controllare prima ed accettare così silenti una circolare di quella portata in un dibattito politico aperto con la legge Zan in Senato e nonostante la mobilitazione di massa dei genitori al Ministero?". Lo domanda attraverso l'Adnkronos Giusi D'Amico presidente dell'Associazione 'non si tocca la famiglia', responsabile della commissione Scuola Family day e promotrice della rete Liberi di educare, a sostegno delle scuole pubbliche paritarie. "A questo punto - aggiunge - siamo in attesa di ricevere delle scuse da tutti coloro che in questo contesto hanno avuto responsabilità. E ci aspettiamo che il Ministero dell'Istruzione garantisca che mai niente di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma 18 mag. (Adnkronos) - "Siamo molto contenti della nota emanata dall'Ufficio scolastico regionale delma ci sorprende: come hanno potuto non controllare prima ed accettare così silenti una circolare di quella portata in un dibattito politico aperto con la legge Zan in Senato e nonostante la mobilitazione di massa deial Ministero?". Lo domanda attraverso l'Adnkronos Giusi D'Amico presidente dell'Associazione 'non sila', responsabile della commissioneFamily day e promotrice della rete Liberi di educare, a sostegno delle scuole pubbliche paritarie. "A questo punto - aggiunge - siamo in attesa di ricevere delle scuse da tutti coloro che in questo contesto hanno avuto responsabilità. E ci aspettiamo che il Ministero dell'Istruzione garantisca che mai niente di ...

