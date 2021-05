Scosso Il ricordo dell' amico Battiato fa crollare Travaglio | lacrime e non solo | mai visto così prima d' ora | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Una sorpresa inaspettata a Marco. A Otto e Mezzo su La7 Lilli Gruber manda in onda, nella puntata del 18 maggio, un filmatoa Versiliana che ritrae il direttore del Fatto Quotidiano cantare a fianco con Franco. Un video che commuove il giornalista, al punto di non riuscire a trattenere le. "Sono un po'- ha detto alla conduttrice che tentava invano di incalzarlo -, lui era un'anima talmente delicata come i fiori, io ho pudore e paura a diree cose su di luia caldo. Per me il modo migliore è leggere le parole del suo testamento proprio nel brano Il Testamento". Ecco dunque i versi recitati da: "Lascio agli eredi l'imparzialità, la volontà di crescere e capire, uno sguardo feroce e ...