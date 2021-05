Sclerosi multipla, scoperto il canale che blocca l’infiammazione. Studio coordinato dalla Federico II (Di martedì 18 maggio 2021) scoperto il canale di trasporto che blocca l’infiammazione alla base della Sclerosi multipla. Lo dimostra uno Studio nazionale coordinato da Giuseppe Matarese della Federico II insieme a dell’Irccs MultiMedica di Milano e Ieos-Cnr di Napoli appena pubblicato sulla rivista scientifica Immunity Cell Press. Lo Studio ha dimostrato il ruolo chiave del canale che trasporta gli amminoacidi cistina/glutammato nella funzione delle cellule T regolatorie (Treg) che bloccano l’infiammazione. Alterazioni in questa via di trasporto sono alla base della ridotta crescita di queste cellule nella Sclerosi multipla. La ricerca e’ stata finanziata ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 maggio 2021)ildi trasporto chealla base della. Lo dimostra unonazionaleda Giuseppe Matarese dellaII insieme a dell’Irccs MultiMedica di Milano e Ieos-Cnr di Napoli appena pubblicato sulla rivista scientifica Immunity Cell Press. Loha dimostrato il ruolo chiave delche trasporta gli amminoacidi cistina/glutammato nella funzione delle cellule T regolatorie (Treg) cheno. Alterazioni in questa via di trasporto sono alla base della ridotta crescita di queste cellule nella. La ricerca e’ stata finanziata ...

