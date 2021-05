Scandalo concerie | per la commissione d' inchiesta la Lega sceglie Meini finanziata dal Cuoio

Advertising

Gandalf1948 : 'Fanghi di scarto delle concerie'. Scandalo tossico, l'inchiesta che può travolgere il Pd di Enrico Letta - Frabbios : Il Pd non può più tacere sullo scandalo della Toscana - divorex82 : RT @DomaniGiornale: Il #Pd tace sulla presunta associazione a delinquere tra industriali delle concerie di Santa Croce sull'Arno, esponenti… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Il #Pd tace sulla presunta associazione a delinquere tra industriali delle concerie di Santa Croce sull'Arno, esponenti… - Tizianaviola46 : Il Pd non può più tacere sullo scandalo della Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo concerie

Il Tirreno

Il Pd toscano rischia di saltare per l'inchiesta sui fanghi di scarto delledella regione guidata dal dem Eugenio Giani . A un mese dallotutti i dem toccati dallorestano al loro posto. Come se la cosa non li riguardasse. Non si è mossa di un ......del Gruppo Movimento 5 Stelle e neo commissaria della Commissione di Inchiesta sullodegli ...che siamo l'unico gruppo politico che non ha preso contributi elettorali dal settore delle...Capecchi (Fdi): "Troppi silenzi". Galletti (5 Stelle): "Controllo della maggioranza, anche per questo voto contro" ...Il Pd fa finta di nulla. A un mese dallo scoppio dello scandalo a seguito dell'inchiesta sui fanghi di scarto delle concerie in Toscana, tutti sono ancora al loro posto come se l'affare non li riguard ...