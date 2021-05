Scamacca, le “ragioni” del blitz: sembra che il padre volesse soldi da Bruno Conti (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag – Paura e delirio a Trigoria quando, nel pomeriggio di ieri, Emiliano Scamacca – padre di Gianluca, centravanti del Genoa in prestito dal Sassuolo – è stato arrestato in preda all’ira ed armato di una spranga. Tutto è iniziato al di fuori del centro sportivo quando l’uomo, inizialmente non identificato, ha incominciato a minacciare alcuni ragazzi delle giovanili che passavano davanti all’ingresso. I fatti Gli addetti ai lavori hanno inizialmente provato a tranquillizzare Scamacca senior e, quando hanno capito che la situazione stava per sfuggire di mano, hanno chiamato le forze dell’ordine. Il padre del centravanti a quel punto, ha scavalcato la sbarra a livello ed ha danneggiato alcune vetture dei dirigenti della Roma, tra cui quelle di Tiago Pinto, Lombardi e De Sanctis. Non si sanno ancora le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag – Paura e delirio a Trigoria quando, nel pomeriggio di ieri, Emilianodi Gianluca, centravanti del Genoa in prestito dal Sassuolo – è stato arrestato in preda all’ira ed armato di una spranga. Tutto è iniziato al di fuori del centro sportivo quando l’uomo, inizialmente non identificato, ha incominciato a minacciare alcuni ragazzi delle giovanili che passavano davanti all’ingresso. I fatti Gli addetti ai lavori hanno inizialmente provato a tranquillizzaresenior e, quando hanno capito che la situazione stava per sfuggire di mano, hanno chiamato le forze dell’ordine. Ildel centravanti a quel punto, ha scavalcato la sbarra a livello ed ha danneggiato alcune vetture dei dirigenti della Roma, tra cui quelle di Tiago Pinto, Lombardi e De Sanctis. Non si sanno ancora le ...

