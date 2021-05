Scamacca | il ritorno alla Roma sembra proprio da escludere…

(Di martedì 18 maggio 2021) Le ultime ore sono state movimentate in casa. L’attaccante è reduce da un campionato positivo con la maglia del Genoa e la prossima stagione tornerà al Sassuolo ma è salitoribalta anche per la follia del padre. In particolar modo nella giornata di ieri si è verificato un episodio veramente clamoroso: il padre del calciatore è entrato al centro sportivo di Trigoria con una spranga e ha minacciato i dirigenti dellae successivamente distrutto tre auto: sono ancora ignoti i motivi del folle gesto. L’episodio ovviamente avrà pesanti ripercussioni anche sul fronte calciomercato: il nome diè circolato con insistenza negli ultimi giorniin chiavecon il direttore Tiago Pinto che avrebbe chiesto informazioni al Sassuolo. A questo punto l’affare ...

Advertising

CalcioWeb : Il futuro di #Scamacca non sarà con ogni probabilità alla #Roma... - cla_car26 : Sempre più geniali #Dan e #Ryan...e adesso voglio vedere la faccia di @DiMarzio quando la @OfficialASRoma annuncerà il ritorno di #Scamacca -

Ultime Notizie dalla rete : Scamacca ritorno

Squadra farcita di prestiti e prestiti secchi comee Pellegrini. Ma quindi la rosa 2021 - ...classe 92 è di proprietà Juventus e difficilmente rimarrà al Genoa dove aveva fatto il suo...- Roma: l'addio al veleno e ilmancato " A me è sembrato un passaggio normalissimo, anche se ho cambiato nazione. L'ho fatto per migliorare, per un percorso di crescita. In Italia ...Emiliano Scamacca papà del calciatore del Genoa Gianluca si è presentato armato di spranga ed ha messo in atto minacce e danni: il motivo ...Emiliano Scamacca, padre del giocatore del Genoa in prestito dal Sassuolo, si è introdotto nel centro sportivo giallorosso ed ha danneggiato alcune auto con la spranga. Arrestato dalle forze dell'ordi ...