Sanità, la Ugl Salute Catania sollecita la stabilizzazione del personale precario del "Garibaldi" (Di martedì 18 maggio 2021) Continua la battaglia della Ugl per la stabilizzazione dei precari della Sanità siciliana. Dopo la richiesta dello scorso 15 marzo, avanzata dalla Ugl Salute regionale, è la federazione provinciale guidata da Carmelo Urzì a chiedere il completamento delle procedure per quanto riguarda la provincia di Catania. In particolare sollecitiamo l'azienda ospedaliera "Garibaldi", rimasta praticamente l'ultima ... L'articolo UGL SICILIA.

