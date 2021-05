Salvini pensa alla rottura con la Meloni. E Draghi... (Di martedì 18 maggio 2021) Non c'è pace per la maggioranza ampia e di alto profilo voluta dal Presidente Sergio Mattarella. Ogni giorno, ormai, una lite tra la Lega e il Partito Democratico. E fonti di entrambi i partiti spiegano che "necessariamente sarà così fino alle elezioni comunali di ottobre". D'altronde la vera sfida nelle urne è tra Matteo Salvini, che ancora non ha candidati nelle... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 18 maggio 2021) Non c'è pace per la maggioranza ampia e di alto profilo voluta dal Presidente Sergio Mattarella. Ogni giorno, ormai, una lite tra la Lega e il Partito Democratico. E fonti di entrambi i partiti spiegano che "necessariamente sarà così fino alle elezioni comunali di ottobre". D'altronde la vera sfida nelle urne è tra Matteo, che ancora non ha candidati nelle... Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : Il messaggio di Conte a Salvini e Meloni: “Chi farnetica di scorciatoie sulle riaperture, pensa ai sondaggi e non a… - cangiova65 : RT @fattoquotidiano: Il messaggio di Conte a Salvini e Meloni: “Chi farnetica di scorciatoie sulle riaperture, pensa ai sondaggi e non al b… - Mauro5514 : RT @serebellardinel: #Conte non fa nomi e cognomi come durante lockdown, ma il riferimento ai partiti di #destra è chiaro!Improvvisate racc… - luisaloffredo28 : RT @serebellardinel: #Conte non fa nomi e cognomi come durante lockdown, ma il riferimento ai partiti di #destra è chiaro!Improvvisate racc… - mebufalino : RT @fattoquotidiano: Il messaggio di Conte a Salvini e Meloni: “Chi farnetica di scorciatoie sulle riaperture, pensa ai sondaggi e non al b… -