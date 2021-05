Salerno ha la sua nuova sede Usca | struttura è allestita presso il centro La Fabbrica

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 18 maggio 2021) di Erika Noschese “I vaccini procedono a ritmo spedito ed è stato allestito un nuovo hub vaccinale”. È quanto, in sintesi, ha dichiarato il sindaco di, Vincenzo Napoli intervenuto ieri mattina in merito alla rissa verificatasi sabato sera sul lungomare cittadino. Dopo l’addio alle piscine Vigor, per l’era necessaria unasistemazione: il contratto, infatti, era in scadenza per permettere alladi via Allende di aprire al pubblico, in vista della stagione estiva, soprattutto per le categorie più deboli. “I vaccini stanno andando bene, abbiamo allestito un’area al pip nautico che è da vedere; abbiamo fatto un lavoro ciclopico, abbiamo messo a posto le cose ed è stato creato un luogo che si predispone ad accogliere in modo dignitoso sia l’sia un tratto vaccinale e devo dire ...