Salernitana, Castori: “Raggiunto obiettivo importante, siamo soddisfatti” (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dopo la promozione in Serie A: “Abbiamo Raggiunto un obiettivo importante, che abbiamo inseguito e voluto. siamo molto soddisfatti. Bisogna sistemare la parte burocratica e poi inizieremo a pensare alla Serie A. Il nostro tipo di calcio richiede determinati giocatori, perciò sarà necessario qualche acquisto. Vogliamo mantenere saldi i nostri principi“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico dellaFabrizioha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dopo la promozione in Serie A: “Abbiamoun, che abbiamo inseguito e voluto.molto. Bisogna sistemare la parte burocratica e poi inizieremo a pensare alla Serie A. Il nostro tipo di calcio richiede determinati giocatori, perciò sarà necessario qualche acquisto. Vogliamo mantenere saldi i nostri principi“. SportFace.

