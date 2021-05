Sacramento Kings: confermato coach Walton (Di martedì 18 maggio 2021) Nonostante l’ennesima stagione fallimentare, culminata con la 15esima mancata partecipazione consecutiva ai playoff, i Sacramento Kings hanno deciso di proseguire con Luke Walton in panchina. Sacramento: perché Luke Walton è stato confermato? Il tecnico guiderà i Kings per la terza stagione consecutiva anche in virtù di un ottimo feeling con i giocatori. Ad ogni modo dovrà dimostrare di aver meritato la fiducia migliorando sia aspetti tecnici, come una difesa piuttosto distratta, che mentali, come ad esempio l’incapacità di chiudere le partite.E soprattutto bisognerà vedere come evolverà la situazione con Buddy Hield e Marvin Bagley III, fin’ora oggetti misteriosi. Sacramento Kings: quindici anni senza playoff L'articolo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) Nonostante l’ennesima stagione fallimentare, culminata con la 15esima mancata partecipazione consecutiva ai playoff, ihanno deciso di proseguire con Lukein panchina.: perché Lukeè stato? Il tecnico guiderà iper la terza stagione consecutiva anche in virtù di un ottimo feeling con i giocatori. Ad ogni modo dovrà dimostrare di aver meritato la fiducia migliorando sia aspetti tecnici, come una difesa piuttosto distratta, che mentali, come ad esempio l’incapacità di chiudere le partite.E soprattutto bisognerà vedere come evolverà la situazione con Buddy Hield e Marvin Bagley III, fin’ora oggetti misteriosi.: quindici anni senza playoff L'articolo ...

