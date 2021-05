Rousseau nega i dati degli iscritti. M5S: “Ne risponda in tribunale” (Di martedì 18 maggio 2021) Continuano a volare stracci tra il M5S e l’associazione Rousseau. Replica a muso duro l’associazione, guidata da Davide Casaleggio, dopo il duro scambio di accuse andato in scena nella giornata di oggi. “In riferimento alle dichiarazioni del MoVimento 5 Stelle – si legge in una nota diramata in serata – si precisa che oggi pomeriggio si è verificata una imbarazzante ‘sceneggiata’ messa in atto da parte dell’ex reggente Vito Crimi insieme al Tesoriere Claudio Cominardi che hanno inviato tre persone presso la sede dell’Associazione Rousseau per ‘requisire’ i dati degli iscritti del MoVimento 5 Stelle”. “A suonare il campanello i tre emissari avranno trovato ad attenderli un ufficio vuoto dal momento che, come risaputo, i dipendenti di Rousseau sono in cassa integrazione a causa proprio ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Continuano a volare stracci tra il M5S e l’associazione. Replica a muso duro l’associazione, guidata da Davide Casaleggio, dopo il duro scambio di accuse andato in scena nella giornata di oggi. “In riferimento alle dichiarazioni del MoVimento 5 Stelle – si legge in una nota diramata in serata – si precisa che oggi pomeriggio si è verificata una imbarazzante ‘sceneggiata’ messa in atto da parte dell’ex reggente Vito Crimi insieme al Tesoriere Claudio Cominardi che hanno inviato tre persone presso la sede dell’Associazioneper ‘requisire’ idel MoVimento 5 Stelle”. “A suonare il campanello i tre emissari avranno trovato ad attenderli un ufficio vuoto dal momento che, come risaputo, i dipendenti disono in cassa integrazione a causa proprio ...

