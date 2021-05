Rousseau: iscritti in allarme, oltre mille si sono cancellati da M5s (Di martedì 18 maggio 2021) Nel ultimi giorni è diventato sempre maggiormente 'rilevante l'elenco degli iscritti' a Rousseau ; non invece, sottolinea la piattaforma sul blog, 'gli iscritti stessi, considerati solo nominativi da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 maggio 2021) Nel ultimi giorni è diventato sempre maggiormente 'rilevante l'elenco degli' a; non invece, sottolinea la piattaforma sul blog, 'glistessi, considerati solo nominativi da ...

Advertising

FedericoDinca : Nel @Mov5Stelle stiamo risolvendo alcuni passaggi anche storici per il nostro percorso. La guida di… - paoloelaluna : RT @SecolodItalia1: Emorragia grillina, in mille stracciano la tessera. Casaleggio: «Gli iscritti non sono pacchi postali» - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Rousseau: iscritti in allarme, oltre mille si sono cancellati da M5s #Rousseau - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Emorragia grillina, in mille stracciano la tessera. Casaleggio: «Gli iscritti non sono pacchi postali» - MediasetTgcom24 : Rousseau: iscritti in allarme, oltre mille si sono cancellati da M5s #Rousseau -