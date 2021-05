Rosario da San Severo | dove seguire la preghiera del 19 maggio

(Di martedì 18 maggio 2021) Mercoledì 19alle ore 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dal Santuario Maria SS del Soccorso in San, presiede mons. Giovanni Checchinato SAN– ‘Prega con noi’ Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 19alle 20.50, per recitare insieme ilche verrà trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. Lasarà trasmessa dal Santuario Maria SS del Soccorso in San(Foggia), con mons. Giovanni Checchinato, Vescovo di San. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rosario San

LegnanoNews.it

...di secondaria importanza la riapertura dell' ex chiesa diVincenzo Ferreri (più nota come... Ritengo, pertanto, doveroso citarli tutti: Pippo Altomare, Mariangela Amore,Antoci, Caterina ...... film di Giacomo Battiato incentrato sulla vita di Benvenuto Cellini, di "Il Giorno di... sotto la presidenza diCrocetta. Il cantautore si è spento nella sua villa di Milo (Ct). "Franco ...Mercoledì 19 maggio alle ore 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dal Santuario Maria SS del Soccorso in San Severo, presiede mons. Giovanni Checchinato SAN ...SAN SEVERO – Mercoledì, 19 maggio, ci sarà l’appuntamento con il “Rosario per l’Italia”. La preghiera, dal Santuario Maria SS. del Soccorso in San Severo presieduta da S.E. Mons. Giovanni Checchinato, ...