Rosalinda E Andrea Stroncati Da Giornalista: “Orrore A Tavola! Gomiti Sul Tavolo, Schiene Curve, Pezzi Di Carne…” (Di martedì 18 maggio 2021) Andrea e Rosalinda Roberto Alessi affonda Rosalinda Cannavò ed Andrea ZengaNella rubrica contenuta nel nuovo numero del magazine Novella 2000, il direttore Roberto Alessi è stato abbastanza duro nei confronti di una coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando di Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. Quest’ultimi, una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia non si sono più separati e recentemente sono stati protagonisti di uno scherzo organizzato da Le Iene. Il Giornalista ha approfittato dell’occasione per lanciare una frecciatina velenosa nei confronti dei due ex gieffini. Durante la burla fatta da Andrea con la complicità del programma di Italia 1, l’opinionista di Barbara D’Urso ha notato qualcosa che non gli è ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021)Roberto Alessi affondaCannavò edZengaNella rubrica contenuta nel nuovo numero del magazine Novella 2000, il direttore Roberto Alessi è stato abbastanza duro nei confronti di una coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando diCannavò edZenga. Quest’ultimi, una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia non si sono più separati e recentemente sono stati protagonisti di uno scherzo organizzato da Le Iene. Ilha approfittato dell’occasione per lanciare una frecciatina velenosa nei confronti dei due ex gieffini. Durante la burla fatta dacon la complicità del programma di Italia 1, l’opinionista di Barbara D’Urso ha notato qualcosa che non gli è ...

Advertising

Annamaria___02 : ??VOTATE RAGAZZI DOBBIAMO PORTARE ETTORE IN FINALE FORZA?? Da fonti certe Andrea 48% Rosalinda 89% Ettore 14%… - __itsmenoe : Lo dico? Si lo dico Questa storia delle dirette sta un po’ sfuggendo di mano...ormai è diventata una gara tra le va… - andrea14021964 : RT @MoHope97: Andrea, non contento dello scherzo delle Iene, fa un altro scherzo a Rosalinda dicendole che l'addio al celibato durerà 2 set… - andrea14021964 : RT @BiasiErika: La tenerezza di Andrea che a distanza segue la diretta di Rosalinda con la fanpage e commenta con 'Amore mio' non si supera… - Gennaro37144533 : RT @BiasiErika: La tenerezza di Andrea che a distanza segue la diretta di Rosalinda con la fanpage e commenta con 'Amore mio' non si supera… -