Rosa Perrotta risponde alle critiche: “Non credo sia reato per due genitori” (Di martedì 18 maggio 2021) Mentre è in vacanza con il compagno Pietro Tartaglione, Rosa Perrotta ha ricevuto delle critiche alle quali ha voluto rispondere Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno deciso di ritargliarsi un po’ di giorni per loro, lasciando a casa con i nonni il figlio. In questi giorni, i due hanno condiviso foto e storie del loro soggiorno in un Hotel sul Lago di Garda, mostrandosi più vicini e innamorati che mai. Gli influencer non passavano del tempo da soli insieme da più di un anno e hanno sentito l’esigenza di staccare la spina e ritrovarsi. Le critiche non sono tardate ad arrivare. In queste ore Rosa Perrotta ha realizzato una serie di storie su Instagram. Dapprima ha mostrato alcune foto del figlio felice mentre è con i ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 maggio 2021) Mentre è in vacanza con il compagno Pietro Tartaglione,ha ricevuto dellequali ha volutoree Pietro Tartaglione hanno deciso di ritargliarsi un po’ di giorni per loro, lasciando a casa con i nonni il figlio. In questi giorni, i due hanno condiviso foto e storie del loro soggiorno in un Hotel sul Lago di Garda, mostrandosi più vicini e innamorati che mai. Gli influencer non passavano del tempo da soli insieme da più di un anno e hanno sentito l’esigenza di staccare la spina e ritrovarsi. Lenon sono tardate ad arrivare. In queste oreha realizzato una serie di storie su Instagram. Dapprima ha mostrato alcune foto del figlio felice mentre è con i ...

Advertising

infoitcultura : Rosa Perrotta biondissima, l’ex tronista cambia look solo per Pietro - seadatrash : È il fatto che con loro le attese durino più della gravidanza di Rosa Perrotta per me. Pedro,dicci un po’.… - snokkeuling : E comunque le parole più belle le ha dette Rosa Perrotta #uominiedonne - la_seriale : MAMMA MIA QUESTA PUNTATA È STATA COME IL PARTO DI ROSA PERROTTA #uominiedonne - alientwin13 : Gli ultimi troni che mi sono piaciuti, andando controcorrente perché so che a molti non piacciono, sono stati quell… -