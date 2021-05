Rosa Perrotta è incinta? Il dettaglio non sfugge: “Speriamo che sia una femmina” (FOTO) (Di martedì 18 maggio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, è tornata al centro dei gossip per aver sfoggiato un pancino sospetto e i fan si sono subito chiesti se fosse incinta. Dopo aver affrontato una profonda crisi con il suo compagno Pietro Tartaglione, la famiglia sembra essersi riunita. Proprio in questi giorni, infatti, la coppia si L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 18 maggio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne,, è tornata al centro dei gossip per aver sfoggiato un pancino sospetto e i fan si sono subito chiesti se fosse. Dopo aver affrontato una profonda crisi con il suo compagno Pietro Tartaglione, la famiglia sembra essersi riunita. Proprio in questi giorni, infatti, la coppia si L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Rosa Perrotta biondissima, l’ex tronista cambia look solo per Pietro - seadatrash : È il fatto che con loro le attese durino più della gravidanza di Rosa Perrotta per me. Pedro,dicci un po’.… - snokkeuling : E comunque le parole più belle le ha dette Rosa Perrotta #uominiedonne - la_seriale : MAMMA MIA QUESTA PUNTATA È STATA COME IL PARTO DI ROSA PERROTTA #uominiedonne - alientwin13 : Gli ultimi troni che mi sono piaciuti, andando controcorrente perché so che a molti non piacciono, sono stati quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Perrotta I SUBSONICA saranno ospiti della XXXII edizione del Festival Musicultura ... Mille (Velletri, RM) - La radio; Sara Rados (Firenze) - Carapace; Francesca Romana Perrotta (Lecce/... La rosa degli otto vincitori di Musicultura 2021 includerà, accanto alle due proposte designate dal ...

Musicultura, i Subsonica apriranno la XXXII edizione - ... Mille (Velletri, RM) - La radio; Sara Rados (Firenze) - Carapace; Francesca Romana Perrotta (Lecce/... La rosa degli otto vincitori di Musicultura 2021 includera', accanto alle due proposte designate ...

Rosa Perrotta biondissima, l’ex tronista cambia look solo per Pietro Solonotizie24 Uomini e donne anticipazioni 18 maggio: Armando e Riccardo sfiorano la rissa Insomma, una rissa sfiorata per un pelo, grazie all’intervento tempestivo di altri uomini. Nella puntata di oggi di Uomini e donne al centro dello studio troveremo ancora Riccardo e Roberta, alle pres ...

La Proloco Alborensis ha il nuvo direttivo Alessandro Zampieri. Sono gli 11 nuovi componenti del Consiglio direttivo della Pro loco Alborensis che nello scorso fine settimana ha riunito l’assemblea dei soci per eleggere il massimo organismo as ...

... Mille (Velletri, RM) - La radio; Sara Rados (Firenze) - Carapace; Francesca Romana(Lecce/... Ladegli otto vincitori di Musicultura 2021 includerà, accanto alle due proposte designate dal ...... Mille (Velletri, RM) - La radio; Sara Rados (Firenze) - Carapace; Francesca Romana(Lecce/... Ladegli otto vincitori di Musicultura 2021 includera', accanto alle due proposte designate ...Insomma, una rissa sfiorata per un pelo, grazie all’intervento tempestivo di altri uomini. Nella puntata di oggi di Uomini e donne al centro dello studio troveremo ancora Riccardo e Roberta, alle pres ...Alessandro Zampieri. Sono gli 11 nuovi componenti del Consiglio direttivo della Pro loco Alborensis che nello scorso fine settimana ha riunito l’assemblea dei soci per eleggere il massimo organismo as ...