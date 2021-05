Roma | rimosse oltre 150 tonnellate di rifiuti dal Tevere

(Di martedì 18 maggio 2021) Dopo il clamore suscitato dal servizio di una nota trasmissione nazionale, insieme all’assessore all’ambiente Roberto Cini e alla dirigente dell’area Maria Teresa Altorio, ho voluto verificare di persona gli interventi di raccolta e smaltimento deitrasportati dalsulle scogliere di Fiumicino. Un progetto atteso da50 anni, reso possibile grazie a un mio emendamento che ha di fatto sbloccato 600mila euro suddivisi per le annualità 2020/2022. A differenza di quanto mostrato dal video andato in onda qualche giorno fa gli interventi vanno avanti spediti. Sono state già raccolte150didi ogni genere di cui 60 già smaltite. L’area sulla quale si è intervenuti per primi è quella che sarà presto interessata da lavori di rafforzamento, anche ...

" "Dopo il clamore suscitato dal servizio di una nota trasmissione nazionale, insieme all'assessore all'ambiente Roberto Cini e alla dirigente dell'area Maria Teresa Altorio, ho voluto verificare ...Le restanti 3 baracche, a causa della presenza di eternit, sarannonei prossimi giorni , grazie all'intervento di ditte specializzate.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - 'A partire dal 7 maggio i cantieri in Liguria vengono rimossi nei weekend. Sulla A7 garantiamo due corsie nei cantieri amovibili in base ai flussi di tr ...In via del Baiardo, vicino al fiume Tevere a Nord della Capitale, sorgevano cinque strutture abusive: le ultime tre dovranno essere prima bonificate dall’eternit ...