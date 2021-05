Roma | ricercata e positiva al Covid evade per festeggiare il compleanno della figlia | arrestata sul treno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 maggio 2021) Erano destinatari entrambi, due coniugi lui di 50 lei di 44 anni di un ordine di carcerazione emesso dalla ProcuraRepubblica presso il Tribunale di Velletri. 6 gli anni di reclusione che i due coniugi, entrambi originari di Pagani dovevano scontare per il reato di estorsione commessa in concorso fra loro. I fatti Incaricati dell’esecuzione del provvedimento gli agenti del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco che hanno rintracciato ed arrestato prima il marito B.G., il 29 marzo scorso, trovato all’interno dell’abitazione coniugale dove stava scontando gli arresti domiciliari per un altro reato. Poi la moglie nel prosieguo dell’attività investigativa. Resasi irreperibile i poliziotti hanno infatti svolto ulteriori accertamenti finalizzati al suo rintraccio. Hanno così scoperto che nel corso dell’esecuzione del provvedimento a carico del 50enne ...