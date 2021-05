(Di martedì 18 maggio 2021) Perdi dueuna cinquantina dihanno aggredito e accerchiato i. È accaduto ieri pomeriggio anel quartiereIII. Il caos è scoppiato dopo che la mamma di un ragazzo appena maggiorenne ha telefonato al 112 per via del figlio che da ubriaco era diventato violento. Al loro arrivo ihanno trovato il diciottenne che discuteva animatamente contro la madre e la fidanzata, anch’essa maggiorenne. A quel punto la situazione è rapidamente degenerata. I due ragazzi hanno iniziato ad inveire contro gli agenti.alIII Nel frattempo sul posto è arrivato anche il personale medico del 118. Per sfuggire alle misure ...

Advertising

SecolodItalia1 : Roma, poliziotti aggrediti al Tiburtino III dai residenti per impedire l’arresto di due giovani… - infoitinterno : Roma, rivolta durante l'arresto al Tiburtino III: in 50 scendono dalle case popolari e accerchiano i poliziotti - francobus100 : Tiburtino III, poliziotti aggrediti da 50 persone: avevano arrestato due fidanzati violenti - simonettatomass : @PalazzoChigi Mandate Figliuolo . Roma, poliziotti aggrediti al Tiburtino III mentre arrestano un ragazzo: 6 feriti… - simonettatomass : Roma, poliziotti aggrediti al Tiburtino III mentre arrestano un ragazzo: 6 feriti. Botte anche all'ospedale Pertini -

Ultime Notizie dalla rete : Roma poliziotti

... che la donna si era rifugiata a Montecatini Terme in Toscana e che sarebbe rientrata aper il compleanno di una delle figlie, i, dopo aver monitorato tutti i treni provenienti da ......Questura nella importante gestione delle attività connesse al rapporto di lavoro sia dei... è stata omaggiata della medaglia di commiato dopo oltre 30 anni di servizio espletati prima a,...Sia lei che il marito erano destinatari di un ordine di carcerazione: sei gli anni di reclusione per il reato di estorsione in concorso ...La donna, 44enne, era inseguita da un ordine di carcerazione: insieme al marito, deve scontare sei anni di carcere per estorsione. Arrestata su un treno di ritorno dalla Toscana, dove si era rifugiata ...