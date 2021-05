Roma, manifestazione del settore turistico: “Meritiamo rispetto” (Di martedì 18 maggio 2021) Aiuti concreti, maggiori ristori, date e regole certe per la riapertura, ma anche una riforma strutturale di un settore che vale, tenendo conto di tutte le attività non solo strettamente dipendenti dal turismo, circa il 13% del Pil nazionale. Con queste richieste i lavoratori del settore turistico questa mattina si sono radunati a piazza San Silvestro, a Roma, per chiedere al governo un tavolo inter-ministeriale per garantire una ripartenza certa. “Meritiamo rispetto”, tuonano in lavoratori di uno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, che ha chiuso il 2020 con 53 miliardi in meno rispetto all’anno precedente. “Una situazione drammatica in un comparto così decisivo per il nostro Paese”, spiegano i manifestanti, che sperano di poter ripartire a pieno ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Aiuti concreti, maggiori ristori, date e regole certe per la riapertura, ma anche una riforma strutturale di unche vale, tenendo conto di tutte le attività non solo strettamente dipendenti dal turismo, circa il 13% del Pil nazionale. Con queste richieste i lavoratori delquesta mattina si sono radunati a piazza San Silvestro, a, per chiedere al governo un tavolo inter-ministeriale per garantire una ripartenza certa. “”, tuonano in lavoratori di uno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, che ha chiuso il 2020 con 53 miliardi in menoall’anno precedente. “Una situazione drammatica in un comparto così decisivo per il nostro Paese”, spiegano i manifestanti, che sperano di poter ripartire a pieno ...

