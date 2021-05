Roma, manifestazione contro le misure anti-Covid e i vaccini: ecco cosa sta succedendo (VIDEO) (Di martedì 18 maggio 2021) E’ in corso una manifestazione pacifica a Roma, dove centinaia di persone si sono riunite tra Piazza Venezia e Piazza dei Santi Apostoli. manifestazione “anti-emergenza Covid” a Roma La manifestazione è stata organizzare come forma di protesta contro lo stato di emergenza sanitaria e contro le misure anti Covid ancora adottate in Italia. Molti dei manifestanti stanno protestando anche contro l’uso dei vaccini anti Covid, secondo loro imposto in maniera quasi “obbligatoria”. Si tratta di una manifestazione autorizzata, che inizialmente si sarebbe dovuta svolgere in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) E’ in corso unapacifica a, dove centinaia di persone si sono riunite tra Piazza Venezia e Piazza dei SApostoli.-emergenza” aLaè stata organizzare come forma di protestalo stato di emergenza sanitaria eleancora adottate in Italia. Molti dei manifeststanno protestando anchel’uso dei, secondo loro imposto in maniera quasi “obbligatoria”. Si tratta di unaautorizzata, che inizialmente si sarebbe dovuta svolgere in ...

