Roma, infortunio Pellegrini: out 15 giorni, salta l’ultima di campionato (Di martedì 18 maggio 2021) infortunio muscolare per Lorenzo Pellegrini che salterà quindi l’ultima giornata di campionato campionato finito per Lorenzo Pellegrini che, come riportato da Sky Sport, si è procurato una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra. Stop di 15 giorni per il centrocampista della Roma che salterà quindi l’ultima giornata di campionato contro lo Spezia. Out anche per l’amichevole in Sardegna con la maglia dell’Italia con San Marino, Pellegrini sarà però presente al raduno della Nazionale per proseguire le terapie L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021)muscolare per Lorenzoche salterà quindigiornata difinito per Lorenzoche, come riportato da Sky Sport, si è procurato una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra. Stop di 15per il centrocampista dellache salterà quindigiornata dicontro lo Spezia. Out anche per l’amichevole in Sardegna con la maglia dell’Italia con San Marino,sarà però presente al raduno della Nazionale per proseguire le terapie L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fantapiu3 : #SerieA, #Roma, #infortunio #Pellegrini, esito e tempi di recupero. #fantacalcio #campionato #calciomercato… - TychoBrahe29 : RT @strumentiumani: Ancora una volta il flessore, ancora una volta un infortunio muscolare (ed è pure rimasto in campo infortunato con un e… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #ASRoma, le condizioni di Lorenzo #Pellegrini: per lui stop di 15 giorni - Mediagol : #Roma, infortunio Pellegrini: lesione e 15 giorni di stop. Salta l'ultimo di A e l'Italia - Ohaimeuz : RT @DiMarzio: #ASRoma, le condizioni di Lorenzo #Pellegrini: per lui stop di 15 giorni -