Roma | infortunio Pellegrini | lesione e 15 giorni di stop Salta l’ultimo turno di Serie A e l’Italia

(Di martedì 18 maggio 2021) Cattive notizie per la.Non sarà in campo per l'ultimo match di campionato né per la prima amichevole della Nazionale contro San Marino del prossimo 28 maggio, il centrocampista giallorosso, Lorenzo. Il giocatore, uscito al 72' durante il derby, si è sottoposto ad alcuni esami strumentali nelle scorse ore, che hanno evidenziato unadi primo grado al flessore della coscia sinistra. Per- secondo quanto riportato da Sky Sport - adesso serviranno almeno 15di. Nonostante sarà presente al raduno della Nazionale di Mancini per proseguire le terapie, il centrocampista, potrebbe essere in dubbio anche per il secondo impegno amichevole dell'Italia contro la Repubblica Ceca, in programma il 4 giugno.